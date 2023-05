Vingança: homem é metralhado com mais de 30 tiros dentro de casa no PR

Da Redação

Os atiradores se passaram por policiais

Um homem, de 34 anos, foi morto com diversos tiros dentro da casa onde morava com a esposa e o filho bebê, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O rapaz foi surpreendido por dois atiradores encapuzados, na noite desta sexta-feira (5).

Os criminosos entraram na residência após se passarem por policiais, e encontraram Edeval de Jesus no banheiro. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) localizou mais de 30 marcas de tiros e a suspeita é que os criminosos utilizaram uma metralhadora.

Conforme informações das autoridades, a esposa e o bebê estavam no quarto no momento da execução e não ficaram feridos. O rapaz assassinado possuía uma passagem por homicídio. A suspeita é que o crime esteja relacionado com vingança.

