Vigilantes morrem após baterem de frente contra caminhão na BR-369

A tragédia ocorreu na sexta-feira

Um acidente de trânsito resultou na morte de dois homens, que trabalhavam como vigilantes, na madrugada de sexta-feira (14). De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a tragédia foi registrada em um trecho da BR-369, próximo ao treco de acesso a Mamborê, município que fica a 38,4 quilômetros de distância de Campo Mourão, centro-oeste do Paraná.

Ainda segundo a corporação, as vítimas, que foram identificadas como Wagner Felipe Nether Thomé e Lucas André Zandonadi, ocupavam um veículo Fiat Argo, pertencente à empresa de segurança particular a qual trabalhavam.

Eles trafegavam na rodovia sentido Cascavel a Campo Mourão, quando colidiram frontalmente contra um caminhão Iveco que estava no sentido contrário.

Conforme a PRF, devido à gravidade, Wagner e Lucas morreram no local do acidente. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), de Campo Mourão, foi acionada para recolher os corpos.

Os vigilantes moravam em Cascavel, no oeste do estado.

As autoridades não divulgaram informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

