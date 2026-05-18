Vigilante morre atropelado durante sinalização na PR-445

Um vigilante de 44 anos morreu após ser atropelado na PR-445, entre Londrina e Warta, em meio à forte neblina registrada na rodovia na noite deste domingo (17).

Segundo as informações, dois caminhões carregados com queijo seguiam de Palmital para São Paulo quando um deles apresentou problemas mecânicos e precisou parar no acostamento. Vigilantes que realizavam a escolta da carga estacionaram o veículo de apoio para fazer a sinalização da pista.

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Durante o trabalho de sinalização, Fabiano Humberto acabou sendo atingido por um caminhão que seguia de Marília para Pato Branco, onde faria uma mudança. O motorista relatou que a neblina era intensa no momento do acidente e afirmou que a vítima estava sobre a pista.

Com a força do impacto, Fabiano morreu ainda no local. O homem era funcionário de uma empresa de Cascavel e frequentemente atuava em operações de escolta de cargas na região. No momento do atropelamento, o vigilante portava uma espingarda calibre 12. A arma teve o cano danificado com a batida e munições ficaram espalhadas pela pista.

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Equipes do SIATE, Corpo de Bombeiros e CCR atenderam a ocorrência, mas apenas puderam constatar o óbito. A Polícia Civil, o Instituto de Criminalística e o IML também estiveram no local para os trabalhos de perícia e recolhimento do corpo.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Com informações: Portal Tarobá.

