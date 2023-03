Vigilante é encontrado morto após tentativa de assalto no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil deve investigar o caso

O vigilante de uma empresa foi encontrado morto na manhã deste sábado (11), às margens da BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com testemunhas, o local teria sido alvo de um roubo durante a madrugada.

continua após publicidade .

Em uma entrevista para o portal São José Alerta, o caseiro da empresa informou que ouviu os assaltantes tentando forçar a porta de entrada, pediu por socorro e eles fugiram. No entanto, ainda conforme relato, o vigia desapareceu.

- LEIA MAIS: Babá sentia ciúme do namorado com a criança vítima de abuso no PR

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o proprietário da empresa de segurança passou a noite inteira procurando pelo funcionário. A vítima, que não foi identificada, foi encontrada apenas no início da manhã, morto em um matagal.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o caso.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News