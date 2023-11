Vigilante é baleado durante tentativa de assalto em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Um vigilante de 37 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na madrugada desta quarta-feira (15) no Parque Industrial, em Maringá, noroeste do Paraná. A ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar (PM).

De acordo com as informações das autoridades, a vítima realizava uma ronda pela Avenida Melvin Jones, quando foi abordado por criminosos que estavam em um Volkswagen Gol de cor branca.

O trabalhador se assustou com a aproximação repentina do veículo e acelerou a moto que pilotava. Um dos ladrões efetuou um disparo de arma de fogo contra o vigilante, que foi atingido na região das costas.

Mesmo ferido, o motociclista conseguiu escapar e pedir ajuda em um condomínio industrial. Os socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram os primeiros atendimentos à vítima e, na sequência, a encaminharam para o Hospital Metropolitano de Sarandi.

Equipes da Polícia Militar intensificaram o patrulhamento na região, mas os criminosos conseguiram fugir.

Com informações do Plantão Maringá.

