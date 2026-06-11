Vigilância Sanitária encontra 140 escorpiões em batalhão da PM no Paraná

A Vigilância Sanitária encontrou 140 escorpiões em vistorias realizadas durante o mês de maio no 5º Batalhão da Polícia Militar (PM) de Londrina (PR). Apesar da quantidade de aracnídeos, nenhum servidor, policial ou animal foi picado. A PM foi notificada para que, em 30 dias, adote medidas para conter a proliferação dos escorpiões.

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Os aracnídeos foram encontrados em duas vistorias realizadas à noite, período em que os escorpiões mais se movimentam. Em uma delas, 74 escorpiões foram achados. Na outra, 66. Estavam em rachaduras nas paredes, em madeiras acumuladas, em restos de poda e em caixas de passagem, compartimentos usados para abrigar, organizar e proteger conexões de fios, cabos ou tubulações.



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Segundo o gerente da Vigilância Ambiental, Nino Medeiros Ribas, o setor recebeu informações sobre os escorpiões a partir de servidores. O batalhão fica próximo a uma área residencial e a um terminal de ônibus.



A vigilância orientou a PM a vedar rachaduras das paredes, instalar telas, protetores de portas e válvulas de retenção em tubulações, além de realizar limpeza periódica do local. Também foram instalados abrigos para reduzir a incidência dos escorpiões. Os escorpiões coletados foram encaminhados para análise taxonômica e confirmação da espécie.

O capitão da PM, Emerson Castro, informou que as medidas já foram tomadas. "Tem uma medida profilática que foi definida pela vigilância sanitária, que é o recolhimento dos entulhos, que, apesar de ter uma rotina e um agendamento frequente de dedetização do ambiente, a gente sabe que esses aracnídeos são imunes ao veneno. O que resolve realmente é sanar esses problemas, como frestas, fissuras, buracos e, principalmente, entulhos. Os entulhos que tinham já foram recolhidos devido à conclusão da obra, mas ainda temos a conclusão do canil", disse o capitão.

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O gerente da vigilância informou que a incidência de escorpiões na cidade é monitorada com frequência. Até esta quinta-feira (11), o setor recebeu mais de 1,3 mil notificações relacionadas à presença desses animais e 234 casos de pessoas picadas foram registrados. Denúncias e informações sobre os casos podem ser feitas pelo telefone (43) 3372-9407.