Vídeos mostram roubo à transportadora em Maringá

Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento em que a transportadora foi roubada na noite desta segunda-feira, 23, em Maringá. Três homens teriam participado da ação, que levaram pistolas 9mm. As informações são do Plantão Maringá.

As imagens registram quando os suspeitos, que rendem dois funcionários da empresa e levam várias caixas com armas, celulares e munições. Um dos funcionários foi obrigado mesmo amarrado a carregar as caixas com os produtos e outro agredido durante a ação.

De acordo com a empresa, as armas chegaram nesta segunda-feira, 23, à transportadora e seriam levadas nesta terça, para Umuarama. O número exato de armas levadas ainda não foi confirmado, mas estima-se que sejam mais de trinta.

Essa é a segunda vez que a transportadora é alvo de bandidos. No dia 11 de maio de 2021, criminosos armados roubaram 10 pistolas 9mm e várias munições.

O roubo

Criminosos armados invadiram uma transportadora e fizeram funcionários reféns na noite desta segunda-feira, 23, no Parque Industrial, próximo ao Contorno Sul, em Maringá.

De acordo com a Polícia Militar, três homens chegaram em um Virtus de cor branca a empresa e renderam funcionários que trabalhavam no local. Os trabalhadores foram amarrados e os suspeitos fugiram levando várias armas de fogo e munições.

A princípio 32 armas de fogo foram roubadas. O crime será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Maringá.

Até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso.

