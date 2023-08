Vídeos mostram dificuldades dos bombeiros durante buscas por haitiano

Novas imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o trabalho de resgate feito de dentro do túnel destruído após as explosões em um silo da cooperativa agroindustrial C.Vale, em Palotina, no oeste do Paraná. A tragédia resultou em nove pessoas mortas, sendo oito haitianos e um brasileiro.



A explosão ocorreu na última quarta-feira (26). Cinco dias depois, o corpo do haitiano Wicken Celestin, 55 anos, última vítima desaparecida, foi encontrado. De acordo com a corporação, ele estava soterrado debaixo de 10 mil toneladas de grãos.

No vídeo, o bombeiro usa máscara de oxigênio e equipamentos de segurança para acessar uma parte do túnel, cheio de grãos e sem ventilação. Veja:

As buscas pelo haitiano desaparecido duraram cerca de 120 horas. Os bombeiros encontrou um documento de identidade da vítima, o que ajudou no resgate.



