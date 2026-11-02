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Vídeos mostram destruição após temporal de granizo que deixou cidade do PR no escuro

Tempestade cobriu quintais de gelo e danificou escolas e postos de saúde neste domingo (01), em Marquinho

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Prefeitura Municipal de Marquinho


Imagens e vídeos mostram o rastro de destruição deixado por um severo temporal de granizo que atingiu a cidade de Marquinho, na região central do Paraná, na tarde deste domingo (01). A tempestade, acompanhada de ventos fortes, cobriu quintais com pedras de gelo e deixou cerca de 99% do município sem energia elétrica, afetando diretamente a rotina dos 4,4 mil habitantes. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Segundo estimativas da prefeitura, até 70% da cidade pode ter sofrido algum tipo de estrago. O volume e a força do granizo perfuraram telhados de residências, estabelecimentos comerciais e diversos prédios públicos. Entre as estruturas danificadas estão a sede do Executivo municipal, o Centro de Eventos, postos de saúde e as escolas municipais Rui Barbosa, Cândido Xavier e Jânio Quadros. Para auxiliar de forma emergencial os moradores que tiveram as casas destelhadas, o Corpo de Bombeiros montou um ponto de distribuição de lonas na prefeitura.

Vídeos mostram destruição após temporal de granizo que deixou cidade do PR no escuro
AutorCidade ficou coberta pelo granizo - Foto: Prefeitura Municipal de Marquinho

Os danos à infraestrutura foram extensos. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que a chuva, os ventos intensos e o granizo derrubaram postes e comprometeram a rede elétrica, interrompendo o fornecimento para cerca de 2,4 mil unidades consumidoras. A concessionária já mobilizou equipes técnicas para tentar restabelecer o serviço no município.

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Além do perímetro urbano de Marquinho, o temporal castigou fortemente as comunidades rurais de Pedra Branca, Terra Boa, Gleba Nove e Guampará. A cerca de 60 quilômetros dali, o município de Laranjal também foi penalizado pela tempestade, registrando casas parcialmente destruídas em sua zona rural.

A situação na região ainda exige atenção dos moradores e autoridades para os próximos dias. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a chuva deve continuar em Marquinho pelo menos até o próximo sábado, sendo que todo o estado permanece sob alerta de temporais para o feriado e o decorrer da semana.

As informações são do G1.

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danos à infraestrutura destruição granizo Marquinho previsão do tempo temporal
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