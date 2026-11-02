Vídeos mostram destruição após temporal de granizo que deixou cidade do PR no escuro





Imagens e vídeos mostram o rastro de destruição deixado por um severo temporal de granizo que atingiu a cidade de Marquinho, na região central do Paraná, na tarde deste domingo (01). A tempestade, acompanhada de ventos fortes, cobriu quintais com pedras de gelo e deixou cerca de 99% do município sem energia elétrica, afetando diretamente a rotina dos 4,4 mil habitantes. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Segundo estimativas da prefeitura, até 70% da cidade pode ter sofrido algum tipo de estrago. O volume e a força do granizo perfuraram telhados de residências, estabelecimentos comerciais e diversos prédios públicos. Entre as estruturas danificadas estão a sede do Executivo municipal, o Centro de Eventos, postos de saúde e as escolas municipais Rui Barbosa, Cândido Xavier e Jânio Quadros. Para auxiliar de forma emergencial os moradores que tiveram as casas destelhadas, o Corpo de Bombeiros montou um ponto de distribuição de lonas na prefeitura.

Cidade ficou coberta pelo granizo - Foto: Prefeitura Municipal de Marquinho Cidade ficou coberta pelo granizo - Foto: Prefeitura Municipal de Marquinho

Os danos à infraestrutura foram extensos. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que a chuva, os ventos intensos e o granizo derrubaram postes e comprometeram a rede elétrica, interrompendo o fornecimento para cerca de 2,4 mil unidades consumidoras. A concessionária já mobilizou equipes técnicas para tentar restabelecer o serviço no município.

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Além do perímetro urbano de Marquinho, o temporal castigou fortemente as comunidades rurais de Pedra Branca, Terra Boa, Gleba Nove e Guampará. A cerca de 60 quilômetros dali, o município de Laranjal também foi penalizado pela tempestade, registrando casas parcialmente destruídas em sua zona rural.

A situação na região ainda exige atenção dos moradores e autoridades para os próximos dias. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a chuva deve continuar em Marquinho pelo menos até o próximo sábado, sendo que todo o estado permanece sob alerta de temporais para o feriado e o decorrer da semana.

As informações são do G1.