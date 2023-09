Vídeos mostram "cena de guerra" em acidente em rodovia do Paraná; veja

Siga o TNOnline no Google News

Imagens gravadas por motoristas mostram uma "cena de guerra" na BR-277, onde pelo menos sete pessoas morreram em mega-acidente na tarde deste sábado (2) no Paraná. Vários veículos se envolveram nas colisões em série, registradas na altura de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Veja vídeo abaixo

Caminhões e carros foram atingidos no mega-acidente, que fechou a rodovia no sentido Curitiba-Ponta Grossa. Imagens circulam pelas redes sociais nas últimas horas e mostram a dimensão da tragédia, que deixou veículos completamente destruídos. (Veja vídeo abaixo).

Segundo testemunhas, chovia no momento da colisão e também havia forte neblina, que dificultava a visibilidade dos motoristas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o engavetamento aconteceu no KM 136, sentido Ponta Grossa, dois quilômetros antes do posto da corporação.

Imagens mostram carros completamente destruídos no acidente. Pelo menos 20 veículos foram envolvidos na colisão. Há possibilidade de mais óbitos. O número de feridos não foi informado. A rodovia estava com o trânsito totalmente interrompido até as 19h30.

O acidente ocorreu logo após o pedágio desativado de São Luiz do Purunã. O condutor de um veículo que está no local, André Frigoli, afirmou em entrevista à Banda B, parceria do TNOnline, que não teve tempo de fazer nada para evitar a colisão.

