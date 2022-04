Vídeos de alunos cheirando pó de corretivo líquido preocupam pais

Da Redação

Pais e responsáveis de alunos de escolas de várias regiões do Brasil estão preocupados por conta de uma nova tendência entre os jovens: cheirar pó de corretor líquido. Vídeos de estudantes praticando isso estão viralizando nas redes sociais. Inclusive, um registro foi feito em uma instituição de ensino no Paraná.

As imagens, que foram feitas por alunos do Colégio Estadual João Manoel Mondrone, de Medianeira, município da região oeste, repercutiram na web. A direção da instituição emitiu uma nota a respeito do caso.

De acordo com o comunicado, o colégio já tomou providências contra os alunos que aparecem na filmagem. “Um grupo de alunos realiza uma brincadeira de mau gosto simulando, com corretivo seco, um pó. Salientamos que foi um caso isolado e a direção da escola tomou providências imediatas junto aos familiares e autoridades competentes”, disse o documento.

O governo do Estado confirmou o episódio. Segundo a administração estadual, "o estudante foi orientado pela direção tanto sobre a atitude inadequada, quanta pela inalação da substância, nociva à saúde".

Médicos apontam que a prática pode provocar danos às mucosas do nariz e agravar quadros de rinite ou sinusite. Além disso, existe o risco de intoxicação.

Em diversas escolas, comunicados foram publicados alertando sobre as práticas e pedindo que os familiares de alunos fiquem atentos às redes sociais.

