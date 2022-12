Vídeo: visita inusitada assusta moradores de propriedade rural, no PR

Da Redação

Uma equipe do Corpo de Bombeiros capturou o animal e o encaminhou para o IAT

O amanhecer desta quarta-feira (7) foi um pouco assustadora para a família Haupenthal, que vive em uma propriedade rural, no distrito de Dois Irmãos, em Toledo, no oeste do Paraná. Os moradores acordaram por volta das 5h, com os latidos dos cachorros, e, ao saírem para averiguar o que estava acontecendo, se depararam com um jacaré.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver o réptil em uma estrada de terra da propriedade, cercado por alguns cachorros. Confira:

Um dos moradores conseguiu isolar o jacaré, em um cercadinho, a fim de evitar que ele fugisse ou atacasse outro animal.

De acordo com as informações do 4º Grupamento de Bombeiros, de Cascavel, uma equipe foi mobilizada para comparecer na propriedade, por volta das 8h30, para capturar o réptil.

Na sequência, o animal foi encaminhado para o Instituto Água e Terra (IAT), onde foi avaliado por veterinários. Caso o jacaré esteja saudável, será levado para o Reservatório de Itaipu.

Com informações do Toledo News.

