Vídeo viraliza e explica veados "passeando" em cidade do Paraná; veja

No último dia 19 de julho, veados foram flagrados "passeando" pela área urbana de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná. Moradores fizeram diversos registros dos animais silvestres, e o assunto chamou atenção nas redes sociais.

Um paranaense que fez as imagens dos veados ficou bastante surpreso com a "visita" e, assim como muitos outros internautas, questionou de onde os bichinhos teriam vindo. "De onde será que escapou o bichinho? Está com brinco na orelha, acho que escapou de algum lugar. De onde apareceu esse bichinho?", questionou o rapaz.

Mas no último sábado (12/8), a história teve uma reviravolta totalmente inesperada. Um vídeo publicado no TikTok viralizou e explicou a fuga dos veados. De acordo com a publicação, os animais silvestres fugiram de uma chácara, enquanto a dona do local, a jovem Carol, dava uma festa para os amigos.

No vídeo, primeiro aparecem diversos jovens curtindo a festa. "Todo mundo curtindo o rolê na chácara da Carol, mal sabiam que no dia seguinte...", legendou uma das convidadas do evento e a responsável pelo post.

Logo na sequência, aparece o print de um grupo do WhatsApp. Na conversa, a Carol manda algumas mensagens pedindo ajuda. "Gurizada na segunda alguém abriu o portão e deixou aberto, daí alguns bichos fugiram", explicou. E continuou: "Por acaso alguém viu uns veados no caminhão de saída?".

A criadora do vídeo não perdeu a oportunidade de fazer uma piada e colocou prints de diversas reportagens de portais locais e nacionais falando sobre o "passeio" dos veados. No final, a jovem esclareceu que todos os animais foram encontrados e resgatados. Assista:

tnonline

Viralizou

O vídeo viralizou nas redes sociais e, nesta terça-feira (15), já soma quase 140 mil curtidas e 530 comentários. Alguns internautas acharam o caso extremamente curioso, enquanto outros viram o vídeo e finalmente entenderam os veados "perdidos" por Almirante Tamandaré.

Esse foi o caso de Andressa Jobbins, que encontrou os animais silvestres bem de pertinho: "Eu vendo o vídeo agora depois de ver os bichos há alguns dias passeando na esquina da minha casa e não entender nada! hahaha socorro", escreveu a paranaense.

Outros usuários da rede social, no entanto, apontaram que a fuga dos animais é uma "grande irresponsabilidade" e que o pai da Carol não deveria deixar ela dar mais festas no local.

