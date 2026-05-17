Vídeo viraliza após sobrinha levar tia a show de Alok na Expoingá; DJ reage

Um vídeo publicado nas redes sociais registrou o momento em que a paranaense Neia Souza Marchiotti descobriu que ganharia ingressos para o show do DJ Alok na Expoingá, em Maringá (PR). A gravação foi feita pela sobrinha dela, Jéssica Mayara Ferreira de Souza, responsável por organizar a surpresa e comprar as entradas assim que as vendas começaram. A publicação atingiu milhares de visualizações e recebeu comentários com emojis do próprio artista na internet.

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Jéssica relatou que a motivação para a entrega do presente foi o histórico de ações de Neia no auxílio aos integrantes da família ao longo dos anos. A sobrinha colocou os ingressos dentro de uma caixa e decidiu filmar o momento apenas para ter uma recordação em vídeo da reação da familiar.

Com a repercussão do material nas plataformas digitais, Neia passou a ser abordada por moradores em pontos de ônibus e vias da cidade. Após o engajamento na publicação original, páginas administradas por fã-clubes do músico compartilharam o registro e iniciaram uma campanha na tentativa de promover um encontro presencial entre a moradora e o DJ.





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