Vídeo: vendaval arranca lonas de tradicional feira livre em Londrina

Temporal atingiu diferentes regiões da cidade na manhã desta quinta-feira (1º); Defesa Civil recebeu chamados para quedas de árvores e destelhamentos





A forte chuva acompanhada de vendaval provocou estragos em diferentes regiões de Londrina, no Norte do Paraná, nas primeiras horas desta quinta-feira (1º). Na tradicional feira livre da Avenida São Paulo, no Centro, a força do vento arrancou e arrastou lonas de algumas barracas. Até o momento, não havia registro de pessoas feridas.

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Também na região central, o vendaval provocou a quebra de vidros na Rodoviária de Londrina. A Defesa Civil recebeu ainda chamados relacionados a quedas de árvores e destelhamentos em diferentes pontos da cidade.

Até as primeiras horas da manhã, equipes da Defesa Civil contabilizavam registros de quedas de árvores em vários locais de Londrina. Os atendimentos estavam em andamento e o número de ocorrências poderia aumentar ao longo do dia.

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Foto: Colaboração TNOnline Foto: Colaboração TNOnline

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Londrina tem previsão de tempo instável nesta quinta-feira. A probabilidade de chuva é de 98%, com acumulado previsto de 16,1 milímetros.

A previsão também aponta possibilidade de rajadas de vento de até 43 km/h ao longo do dia. A orientação é para que a população redobre a atenção durante novos períodos de chuva e vento forte.