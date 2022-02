Da Redação

Vídeo: troca de tiros provoca a morte de 4 pessoas no PR

Um tiroteio resultou na morte de quatro pessoas na Linha Coqueiro, em Bom Jesus do Sul, no sudoeste do Paraná, na manhã da última terça-feira (15). Três das vítimas, identificadas como Claudio Silvestri, Rafel Bini e Janaina, morreram no local.

A quarta vítima, identificada como Acelino Souza, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira, mas precisou ser transferida ao Hospital Regional de Francisco Beltrão. Entretanto, Acelino não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito na manhã de quarta-feira (16). Uma outra pessoa foi atingida na perna e não corre risco de vida.



Toda a ação foi gravada. Nas imagens, é possível perceber que havia sete pessoas na estrada e elas discutem. É possível também, ouvir uma das vítimas falando "você quer me matar?". Depois disso outro dos envolvidos diz "chama a polícia", logo em seguida iniciam os disparos. Desde início do tiroteio é possível ouvir mais de 30 disparos, um dos envolvidos diz "Para, chega, chega!".

Um homem foi detido pela Polícia Civil enquanto tentava fugir em um táxi. Ele está preso na carceragem de Santo Antônio do Sudoeste.

Emerson Ferreira, delegado da Polícia Civil, apura os fatos para dar início às investigações, porém adiantou que os crimes ocorreram devido a disputa judicial por terras. A Polícia Militar realizou segurança da área. Instituto Médico Legal (IML) removeu os corpos.

Com informações do Catve.