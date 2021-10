Da Redação

Na tarde de domingo (17), três homens morreram após confronto com a polícia entre Maringá e Sarandi, no norte do Paraná. O trio, de acordo com a Polícia Militar (PM), participou de dois assaltos que aconteceram em Marialva, município da mesma região.

continua após publicidade .

De acordo com a PM, houve perseguição e os suspeitos foram abordados na marginal da BR-376 entre Sarandi e Maringá. Passageiros de carros que passavam pelo local registraram a ação. Veja o vídeo

Vídeo: Três homens morrem em confronto com a polícia no PR - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

A viatura da PM foi atingida por vários tiros, um disparo também acertou o colete de um policial, que não ficou ferido, graças a proteção. Os suspeitos invadiram uma chácara no sábado (16), em Marialva e no domingo, antes do confronto, roubaram uma casa, na mesma cidade.

Rudson Vinicius Caetano, de 19 anos, Emerson Rodrigues da Costa, de 26, ambos eram moradores de Maringá e morreram na hora. Um outro envolvido, ainda não identificado, também morreu.

Dentro do carro dos homens, os policiais encontraram objetos que foram roubados, como televisores e semijoias, além de duas pistolas e uma arma falsa.