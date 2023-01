Vídeo: travesti dá voadora em PM e pega a arma dele em motel, no PR

Da Redação

A briga entre a travesti e o policial levou cerca de 10 minutos para terminar

A câmera de segurança de um motel, situado em Curitiba, no Paraná, flagrou o momento em que uma travesti e um policial militar se desentenderam no estacionamento de um estabelecimento. O fato ocorreu na madrugada do último domingo (22).

A partir das imagens, é possível ver o momento em que a travesti investe contra contra o homem, que está armado, e dá uma 'voadora' nele. Em um determinado momento, o agente de segurança efetua um disparo contra o chão, porém, isso não intimida sua oponente.

Segundo as informações do site Ric Mais, a briga durou cerca de 10 minutos e, durante a confusão, o policial teve a arma de fogo arrancada de sua mão. A travesti até tentou ferir o homem com tiros, mas a arma estava travada, o que impediu que o pior acontecesse.



Após trocarem golpes, ela foge do local com a arma do PM.

Com informações do Ric Mais.

