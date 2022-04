Da Redação

Vídeo: rapaz de 21 anos morre baleado durante briga de trânsito

Um jovem, de 21 anos, identificado como Ailson Augusto Ortiz, morreu após se envolver em uma suposta briga de trânsito, na manhã desta quinta-feira (24), em Cascavel, Paraná. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o motociclista teria se desentendido com um homem, ainda não identificado.

Uma câmera de segurança registrou toda a ação. Nas imagens, é possível ver o momento em que o condutor desce do carro e começa a gritar com alguém. Na sequência, o motociclista surge e briga com o motorista.

Atenção! Imagens fortes

No vídeo, é possível notar que um dos envolvidos desfere um golpe no rosto do outro. Após isso, o motorista saca uma arma de fogo e efetua disparos contra Ailson.

O motorista fugiu do local. De acordo com a polícia, outras pessoas estavam dentro do carro.



O caso é investigado.