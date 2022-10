Vídeo: professora faz saudação nazista durante aula no PR

Da Redação

O caso foi registrado no último sábado (8)

Um vídeo feito por alunos de um colégio de Ponta Grossa, município localizado nos Campos Gerais, Paraná, está dando o que falar nas redes sociais. No registro, é possível ver uma professora, identificada como Josete, fazendo um gesto de saudação nazista durante a aula. O caso ocorreu no último sábado (8).

A docente, que também foi fotografada utilizando bottons de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), trabalha na instituição de ensino há mais de uma década. A direção do estabelecimento afirmou que ela nunca havia dado problemas antes.

Veja:

Professora faz saudação nazista em escola de Ponta Grossa pic.twitter.com/01Ap8URqrO — Julinho Bittencourt (@JotaBittencourt) October 10, 2022

No entanto, ao tomar essa atitude (fazer apologia ao nazismo), a educadora comete um crime, segundo a Lei 7.716/1989. A Constituição prevê que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime, com pena de reclusão de um a três anos e multa ou reclusão de dois a cinco anos e multa se o crime for cometido em publicações ou meios de comunicação social.

A Lei também diz que fabricar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo também é crime. A pena é reclusão de dois a cinco anos e multa.

Posicionamento da instituição

A equipe de reportagem da Revista Fórum entrou em contato com a direção do colégio, que afirmou que a ação cometida pela professora não se enquadra nas orientações dadas pelo estabelecimento de ensino.

“Eu soube desse fato ontem e tomei as medidas internamente. Não é a nossa metodologia e nem o nosso jeito de ser. Nós sempre procuramos ficar neutros e é esta a orientação que a escola passa aos alunos, pais e professores. A posição da escola é totalmente contrária ao que aconteceu”, disse Irmã Edites, diretora da escola.



“Com certeza foi um ato de imprudência da professora e a escola já tomou as primeiras medidas internas com ela dentro do que diz o nosso regimento”, concluiu.

Com informações da Revista Fórum.

