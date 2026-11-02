VÍDEO: prefeito decreta calamidade pública após temporal causar destruição em Maringá (PR)







O prefeito de Maringá, Silvio Barros (PP), anunciou em suas redes sociais que está sendo elaborado um decreto de calamidade pública nesta segunda-feira (2), feriado de Finados, após um forte temporal deixar um rastro de prejuízos na cidade durante a madrugada. Com ventos que chegaram a 96,8 km/h, a tempestade causou estragos severos, incluindo o destelhamento total do quartel do Corpo de Bombeiros. A situação de emergência foi agravada pela instabilidade nos telefones de socorro da corporação, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar, dificultando os pedidos de ajuda da população nas primeiras horas do dia. Assista ao vídeo dos estragos no início da matéria.

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A medida decretada pelo Executivo municipal tem o objetivo de agilizar as ações de resposta aos danos e o atendimento aos moradores. Segundo a administração, as equipes da prefeitura seguem mobilizadas nas ruas para avaliar os estragos, desobstruir vias e realizar os serviços emergenciais, priorizando a segurança dos maringaenses. Os transtornos no trânsito e os danos materiais foram expressivos em diversas regiões, com dezenas de árvores caídas, interrupção no fornecimento de energia elétrica em bairros e na área central, além da destruição de semáforos.





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A força dos ventos também provocou o desabamento da cobertura de um posto de combustíveis e fez com que árvores de grande porte atingissem veículos estacionados, o muro de uma igreja na Rua Fernão Dias e a fachada de um prédio. A queda de uma árvore sobre esse edifício quebrou vidros e provocou um curto-circuito na rede elétrica, resultando em um princípio de incêndio. O bloqueio de vias importantes, como as avenidas Brasil, Tiradentes, Tuiuti, Humaitá e ruas da Vila Operária, causou reflexos diretos na mobilidade urbana. Na Avenida Colombo, o acúmulo de galhos e troncos nas pistas forçou os motoristas a trafegarem na contramão para conseguir desviar dos obstáculos. No início da manhã desta segunda-feira, equipes trabalhavam para conseguir desobstruir esta via o mais rápido possível.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Maringá registrou 39,8 milímetros de chuva entre a meia-noite e o início da manhã. Além disso, as rajadas de vento chegaram aos 96,3 km/h no Aeroporto de Maringá e aos 96,8 km/h na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na cidade. O cenário de alerta deve se manter para as próximas horas, pois a previsão indica a continuidade do tempo instável. O ingresso de calor e umidade vindos da região Norte do país favorece a formação de novas linhas de instabilidade, mantendo o clima abafado e o potencial para chuvas fortes e tempestades irregulares ao longo de todo o feriado, tanto em Maringá quanto nas demais regiões do estado. 1 de 7 PRF Foto: Autor: PRF

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As informações são do GMC Online.