Vídeo: polícia encontra corpo enterrado em quintal de casa no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima foi enterrada no terreno da casa onde o suspeito mora com a mulher

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou imagens do momento em que equipes da criminalística desenterram o corpo de um homem que foi vítima de homicídio em Matinhos, no litoral do estado. A vítima foi enterrada no quintal da casa do suposto autor do crime.

continua após publicidade .

Identificado como Sandro Mendonça Lopes, ele teria sido assassinado devido a provocações que fazia contra o suspeito. A vítima afirmava constantemente que mantinha relações sexuais com a mulher do homem. Veja no final da matéria.

LEIA MAIS: Empresário que matou a ex-namorada é condenado a 22 anos de prisão

continua após publicidade .

O suspeito foi preso em flagrante, na noite desta quarta-feira (1º), pelas acusações de homicídio e ocultação de cadáver. Sandro Mendonça estava desaparecido desde o dia 26 de fevereiro, e seu corpo foi encontrado enterrado no terreno da casa onde o suspeito mora com a mulher.

Após o desaparecimento da vítima, os policial que atuam no "Verão Paraná" investigaram o caso e apuraram que o homem foi morto a golpes de faca pelo suspeito e um segundo indivíduo, que ainda não foi identificado.

Até o momento, não há confirmações sobre o suposto caso entre a vítima e a esposa do suspeito.

Assista: null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News