Vídeo: Pescador pega peixe da Amazônia no Lago Igapó em Londrina

Matheus Queiroz e o peixe de 50 centímetros

Um morador de Londrina, Norte do Paraná, resolveu passar o tempo pescando no Lago Igapó, localizado na Zona Sul do município. O que o pescador não esperava era ter pego um peixe natural da Amazônia.

Identificado como Matheus Queiroz, o homem fez um vídeo do animal e o registro está dando o que falar nos grupos de mensagens e nas redes sociais. De acordo com o próprio pescador, o peixe típico da região amazônica chama atenção pelas cores e tinha 50 cm e aproximadamente 1 kg.

Matheus pescou no Lago Igapó um tucunaré. Apesar de o peixe poder ser encontrado em todas as regiões do Brasil, essas animais são originários da região Norte e Centro-Oeste. O tucunaré é um predador carnívoro agressivo, forte e muito esportivo.

Depois de fazer o vídeo e registrar o momento com uma foto, o pescador devolveu o Tucunaré, que voltou para o Lago Igapó.

Fonte: Informações RicMais.

