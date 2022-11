Vídeo: ônibus de turismo pega fogo na BR-369, em Cambé

Da Redação

Aproximadamente 50 pessoas estavam dentro do veículo

Um ônibus de turismo pegou fogo na noite desta terça-feira (15), na BR-369, em Cambé. O veículo utilizado para turismo retornava de uma viagem de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Bauru (SP). (Assista no vídeo abaixo).

Segundo informações iniciais, os passageiros do fundo do ônibus perceberam o incêndio e começaram a gritar. Aproximadamente 50 pessoas estavam dentro do veículo. Veja:

O fogo teve início na traseira do ônibus, mas ainda não se sabe o que causou o início de incêndio. A suspeita inicial é de que tenha sido um curto circuito.

O Corpo de Bombeiros foi até o local com dois caminhões ABTR e conteve o incêndio, mas o veículo ficou destruído. Os passageiros conseguiram retirar as bagagens de dentro do ônibus e ninguém ficou ferido.

Com informações Tarobá News.

