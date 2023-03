Vídeo: obras na PR-445, em Londrina, continuam no final de semana

Da Redação

Obras na PR-445, em Irerê, Londrina

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) continua os trabalhos de restauração na PR-445 na altura do quilômetro 52, próximo a Irerê, distrito de Londrina, na região Norte do Estado. O local sofreu rachaduras e recalque do acostamento na quarta-feira (15).

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que as obras deverão se estender ao longo de todo o final de semana. Caso as condições climáticas permaneçam estáveis e sem chuvas, a pista poderá sem liberada para fluxo normal, após a análise de engenheiros.

N a última quarta-feira (15), uma rachadura de 15 metros de comprimento, no acostamento da rodovia estadual, chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada e realizou a vistoria do local. Logo após, o DER/PR também foi chamado e iniciou os trabalhos.

Mas o que aconteceu?

Após feitas análises no trecho, foi identificada a origem do dano em um bueiro rompido. O dispositivo de drenagem danificado não escoou adequadamente a água da chuva, levando a danos no talude de aterro do local e consequentes rachaduras e afundamento.

Acompanhe os trabalhos do DER/PR: null - Vídeo por: tnonline





