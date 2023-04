Vídeo: mulher registra momento em que quase é atingida por raio no PR

Da Redação

O caso aconteceu no domingo (16)

Uma moradora do município de São Miguel do Iguaçu, Oeste do Paraná, levou um enorme susto no último domingo (16), após quase ser atingida por uma descarga elétrica. A mulher gravava a chuva quando, de repente, um raio caiu muito próximo a ela. Veja abaixo.

Apesar do momento de desespero, Adeline Rosso Bez Batti teve apenas prejuízos em sua residência. A placa do portão eletrônico, o aparelho de internet e a televisão foram queimados com a descarga elétrica. Ninguém ficou ferido em decorrência do fenômeno.

Após a chuva passar e ela já ter se acalmado, Adeline fez um segundo registro. Nessa parte do vídeo é possível ver que o raio caiu em uma árvore, e não na sua casa. “Depois que o raio caiu, minutos depois, a árvore quebrou”, contou a paranaense.

Na manhã desta terça-feira (18), prestadores de serviço estão no imóvel realizando os reparos necessários nos equipamentos estragados.

