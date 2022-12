Vídeo: mulher morre depois de ser atropelada pela companheira, no PR

Da Redação

O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina identificou a vítima como Aparecida dos Santos, de 55 anos

Uma mulher foi presa na madrugada desta terça-feira (6) por matar sua companheira, identificada como Aparecida dos Santos, de 55 anos, atropelada, em Londrina, norte do Paraná. O caso ocorreu no Residencial do Café, na zona norte da cidade.

O casal se desentendeu durante a madrugada e, quando uma equipe da Polícia Militar (PM) chegou ao local para atender a ocorrência, encontrou o corpo de Aparecida embaixo do veículo de companheira, Valquíria Lopes, de 38.

A família de Aparecida informou que ela mantinha um relacionamento com Valquíria há aproximadamente 10 anos.

Uma câmera de segurança de uma residência vizinha registrou toda a ação que resultou na morte da mulher. No vídeo, é possível ouvir gritos de socorro.

As imagens também mostram o momento em que uma delas entra no carro, que desce a rua bem devagar. A outra mulher, que seria Aparecida, fica na frente tentando segurar o veículo.

Não é possível ver o momento em que o atropelamento ocorre, pois a cena acaba escondida pelas árvores do bairro. Após alguns instantes, Valquíria caminha pela rua pedindo por ajuda.

Assista:

Investigação

O delegado Roberto Fernandes, responsável pelo caso, descartou o crime de feminicídio por enquanto.



"Ela (Valquíria) foi autuada por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Agora, vamos tentar descobrir se estava ou não embriagada. Vou ouvir todos os envolvidos no caso", explicou.

Com informações do G1.

