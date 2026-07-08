Vídeo: Mulher atropela funcionário após furtar farmácia no PR; suspeita fugiu em carro roubado de delegacia

Jovem de 23 anos teve a perna fraturada e está em estado grave. Na fuga, agressora destruiu porta de vidro do local







Um crime que começou com o furto de uma caixa de vitaminas no valor de R$ 100 terminou em um violento atropelamento na área central de Londrina, nesta terça-feira (7). Um funcionário de uma farmácia ficou gravemente ferido ao tentar impedir a fuga da suspeita que, de forma surpreendente, trabalhava como motorista de aplicativo no momento do crime e chegou a abandonar a própria passageira para trás.

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Imagens do circuito interno de segurança registraram a ação. A mulher entrou no estabelecimento, pegou o produto e caminhou até o veículo. O trabalhador, ao perceber o furto, foi até o estacionamento para questioná-la. Na tentativa de escapar, a suspeita engatou a marcha à ré de forma brusca, atingiu a porta de vidro da farmácia e atropelou o funcionário.

O jovem de 23 anos sofreu uma fratura grave na perna e foi socorrido às pressas, sendo encaminhado ao Hospital Universitário (HU) de Londrina. A mulher fugiu do local sem prestar socorro e segue sendo procurada pelas autoridades. Ela já possui passagens na polícia por crimes de furto e receptação.

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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Além da violência do atropelamento, o caso chamou a atenção da Polícia Militar pelo histórico bizarro envolvendo o carro utilizado na fuga. Segundo o Capitão Emerson Castro, porta-voz da PM no caso, o veículo tem ligação direta com um confronto armado ocorrido em fevereiro deste ano na cidade de Sarandi.

"A polícia levantou que, em fevereiro, o marido dessa suspeita morreu após um confronto com a equipe do Choque em Sarandi. Na ocasião, o carro em que o homem estava foi apreendido e levado para o pátio da delegacia. Posteriormente, esse mesmo veículo foi furtado de lá, e é exatamente o automóvel utilizado por ela neste atropelamento", explicou o Capitão Emerson Castro.

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A Polícia Militar registrou a ocorrência inicialmente como furto seguido de lesão corporal grave e danos, devido à destruição da fachada de vidro do comércio. No entanto, a tipificação criminal pode ser agravada.

"Pela dinâmica dos fatos e pelo risco assumido ao engatar a ré com violência contra o trabalhador, ela também poderá responder por tentativa de homicídio", concluiu o Capitão.

A Polícia Civil agora assume o caso para tentar localizar a suspeita e recuperar o veículo roubado do pátio policial. Informações que auxiliem nas buscas podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque-Denúncia).