Vídeo: Motorista perde controle e bate Ferrari na PR-323

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Até o momento, não há informações do que teria motivado o acidente

Um motorista perdeu o controle de um Ferrari e bateu o automóvel contra uma árvore na PR-323, no município de Cianorte, no Noroeste do estado do Paraná. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (13).

continua após publicidade .

Conforme informações, o condutor do veículo precisou ser encaminhado para o hospital para receber atendimento médico. O homem, que não foi identificado, no entanto, passa bem.

LEIA MAIS: Manobrista bate Ferrari de R$ 14 milhões na frente do dono; vídeo

continua após publicidade .

O automóvel de luxo foi identificado como uma Ferrari modelo Califórnia, e é avaliado em cerca de R$ 1,9 milhões na tabela FIPE. Até o momento, não há informações do que teria motivado o acidente.

Imagens feitas no local da batida, porém, mostram que chovia no momento da colisão, deixando a pista molhada. Confira imagens feitas no local: null - Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações canal RicMais.

Siga o TNOnline no Google News