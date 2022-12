Vídeo: Motorista é morto a tiros e passageiro pula janela para escapar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Douglas Vinicius conduzia um Corsa Sedan quando foi surpreendida por um motociclista armado

O motorista de um carro foi executado a tiros na noite desta terça-feira (27), na Avenida Santa Rita de Cassia, em Curitiba, no Paraná. O passageiro pulou a janela do automóvel para fugir dos atiradores. Todo o momento foi flagrado por câmera de seguranças. Assista no final da matéria.

continua após publicidade .

A vítima, identificada como Douglas Vinicius Pinheiro Alexandre, de 23 anos, conduzia um Corsa Sedan quando foi surpreendida por um motociclista armado. O homem foi atingido por tiros no pescoço, braço e tórax. O veículo foi alvejado por pelo menos 10 tiros.

LEIA MAIS: Homem invade casa no litoral do PR e é morto a paulada por moradora

continua após publicidade .

Nas imagens é possível ver que após os tiros, o carro ainda seguiu em movimento, sem controle, e bateu contra uma placa de sinalização e, em seguida, contra um muro. O passageiro conseguiu sair do veículo e fugir, mas até o momento não foi identificado e nem se sabe se foi atingido.





Investigações

Conforme as investigações comandadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), Douglas estava em casa quando recebeu uma ligação e saiu, por volta das 23h. O carro teria sido perseguido e, quando o condutor diminui a velocidade para passar por uma lombada, foi interceptado por dois suspeitos em uma moto.

continua após publicidade .

Moradores da região relatam que, logo após o assassinato, ouviram uma bateria de fogos de artificio. A PCPR já descartou a hipótese de assalto e investiga se os fogos se tratam de uma comemoração pela morte da vítima. Não há confirmações sobre a motivação do crime.





Comoção nas redes

Nesta quarta-feira (28), familiares do motorista lamentaram a sua morte nas redes sociais. “Que dor, irmão, que dor, a mãe e avó todo mundo tá tão mal, fala que é mentira”, escreveu a irmã da vítima.

continua após publicidade .

“Diz que é mentira, que você vai chegar aqui em casa sorrindo como sempre, que dor meu Deus…. Que você descanse em paz, meu irmão, a gente te ama muito, da um abraço no meu Pai ai em cima. Agora você está em um bom lugar, aonde não existe maldade, sem palavras pra descrever essa dor!”, disse uma prima de Douglas.

O velório será na capela Frei Miguel e o sepultamento deve acontecer ainda nesta quarta (28), no cemitério Pedro Fuss, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade .





Assista ao flagrante

null - Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações RicMais.



Siga o TNOnline no Google News