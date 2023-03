Vídeo: motociclista 'voa' após colidir contra carro em Maringá

Da Redação

A vítima foi encaminhado em estado grave para o hospital

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente na tarde do último sábado (18), em Maringá, Noroeste do Paraná. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro tenta fazer uma conversão no meio da pista e a motocicleta colide na lateral do veículo.

O acidente aconteceu na Avenida Prefeito Sincler Sambatti, no Contorno Sul da cidade. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência e encaminharam o motociclista, com ferimentos graves, para o Hospital Universitário de Maringá.

A passageira que estava no carro também sofreu ferimentos e precisou ser encaminhada ao hospital. Não há atualização sobre o estado de saúde de nenhuma das duas vítimas. As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia de Trânsito de Maringá.

Fonte: informações RicMais.

