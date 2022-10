Vídeo: motociclista fica em estado grave após atropelar cachorro no PR

Da Redação

O acidente ocorreu na Avenida São Paulo Apóstolo, em Sarandi, na tarde dessa segunda-feira (24)

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde dessa segunda-feira (24), na Avenida São Paulo Apóstolo, em Sarandi, Paraná. Um motociclista sofreu ferimentos graves após atropelar um cachorro que fugiu de uma residência.

O sistema de monitoramento do imóvel flagrou o momento em que as moradoras saem para atender um motoboy, mas, quando abrem o portão, o animal de estimação escapa e vai em direção à via pública. Na sequência, é possível ver o momento em que o motociclista atinge o cãozinho e cai na avenida.

Assista:

null - Vídeo por: Repórter Theddy Gonçalves

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para atender a ocorrência. A vítima foi socorrida, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário ser encaminhada para um hospital com o apoio de um helicóptero.

O piloto da moto precisou ser entubado.

Com informações do Plantão Maringá.

