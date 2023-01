Vídeo mostra taxista sendo rendida antes de ser abusada no PR

Da Redação

Ao entrar no carro da motorista, eles deram voz de assalto

Um vídeo gravado de dentro de um carro, mostra o momento que a taxista está sob o domínio de três homens, suspeitos de estuprá-la. A mulher atendeu uma corrida que teria como destino o bairro Pilarzinho, em Curitiba. Ela foi assaltada e violentada durante o trajeto, na noite de terça-feira (3). Após a ação, a mulher foi abandonada em uma área rural. Veja vídeo abaixo.

Conforme informações do site Banda B, os crimes foram cometidos por três homens, armados com faca. Ao entrar no carro da motorista, eles deram voz de assalto. De acordo com informações da Polícia Militar, em determinado momento, eles colocaram a vítima no banco traseiro do veículo.

Nas imagens gravadas por um dos suspeitos, é possível ver a taxista deitada no banco de trás, e três homens conversando, em suposta fuga da polícia. Veja:



null - Vídeo por: Reprodução

Prisões

No dia do crime, uma equipe da Polícia Militar conseguiu localizar dois autores. Um adulto foi preso e um adolescente apreendido. O terceiro envolvido foi preso, na noite desta quarta-feira (4), no bairro Águas Belas, na mesma cidade da Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima sobre o suspeito.





