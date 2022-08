Vídeo mostra suposto ato sexual entre alunos dentro de sala de aula

Da Redação

Um vídeo que mostra dois estudantes durante um suposto ato sexual dentro de uma sala de aula de uma escola estadual em Curitiba está gerando revolta entre os pais dos alunos. O fato aconteceu nesta quinta-feira (11) e circula entre grupos de mensagens de celular.

O conteúdo foi enviado para a produção do programa Bora Paraná, da Band, nesta sexta-feira (12). Leia abaixo a nota da Secretaria Estadual da Educação negando que os alunos tenham praticado sexo na sala de aula.

Como mostram as imagens, uma adolescente está sentada no colo de um aluno. O casal faz movimentos que remetem ao ato sexual em meio a outros estudantes, que parecem não prestar atenção. No canto direito do vídeo, ainda é possível ver um outro casa aos beijos.

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed) teve acesso às imagens nesta sexta e confirmou para a Banda B que elas foram feitas dentro de uma sala de aula de uma escola estadual da capital.

Por meio do nota, a Seed imediatamente negou que tenha havido ato sexual e que os pais foram acionados pela direção do colégio.

Leia a nota na íntegra:

“A Seed-PR esclarece que não houve ato sexual em uma sala de aula de um colégio de Curitiba, como falsamente levantado por vídeos divulgados em redes sociais.

A direção do colégio já esclareceu o fato, convocou os responsáveis dos estudantes envolvidos e realizou uma reunião registrada em ata com orientações sobre a compostura dentro do ambiente de ensino, que por óbvio, não é local para namoro“, diz a nota.

Com informações da Banda B

