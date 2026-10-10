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Vídeo mostra resgate de crianças mantidas reféns em creche de Curitiba (PR)

Homem ameaçou atear fogo na sala onde alunos estavam fantasiados para o Dia das Crianças

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Um cerco policial de mais de três horas terminou com o resgate em segurança de 13 crianças mantidas como reféns em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no bairro São Braz, em Curitiba (PR). A ação foi registrada em vídeo e, segundo a Polícia Militar (PM), todos os alunos foram retirados da instituição bem e sem ferimentos graves.

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📰 LEIA MAIS: Sequestrador do CMEI em Curitiba sofria de esquizofrenia e deixou carta à polícia

A invasão ocorreu enquanto as crianças utilizavam fantasias em comemoração ao Dia das Crianças. O homem entrou armado com uma faca em uma das salas do estabelecimento, rendeu o grupo e espalhou combustível pelo espaço, ameaçando atear fogo na estrutura. Diante do risco iminente, as forças de segurança isolaram todo o perímetro ao redor da unidade educacional para conter a crise.

A operação de resgate mobilizou o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), encarregado das negociações com o suspeito, além do suporte aéreo de um helicóptero da corporação. Paralelamente às tratativas com o invasor, equipes da Polícia Militar coordenaram a evacuação das demais salas do CMEI, retirando em segurança os alunos e funcionários que estavam nos outros compartimentos da edificação.

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Vídeo mostra resgate de crianças mantidas reféns em creche de Curitiba (PR)
AutorAs 13 crianças foram resgatadas bem e sem ferimentos - Foto: Reprodução


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