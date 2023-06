Vídeo mostra queda de mulher de veículo de mudança em Maringá; veja

Um trágico acidente foi registrado no início da noite do último sábado (17) no momento em que uma família de Maringá, norte do Paraná, realizava uma mudança. Uma mulher de 33 anos, identificada como Ana Caroline Mosconi, morreu ao cair da carroceria da caminhonete do pai.

A vítima estava na carroceria do veículo e segurava uma geladeira e um armário. No entanto, quando a Chevrolet S10 transitava pela Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha Loures, os utensílios, que não estavam amarrados, deslizaram e derrubaram Ana. Inclusive, a geladeira a atingiu na cabeça, causando um traumatismo craniano.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrê-la. A mulher foi intubada e encaminhada ao Hospital Bom Samaritano para passar por uma cirurgia, mas não resistiu e morreu na madrugada de domingo (18).

Pessoas próximas da vítima informaram que ela estava se mudando para a casa de uma amiga. A dupla pretendia abrir uma empresa.

Ana Caroline foi sepultada às 9h desta segunda-feira (19) no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Com informações do Corujão Notícias.

