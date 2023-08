Vídeo mostra professora sendo atropelada na BR-369 em Londrina

Mulher estava na sua motocicleta quando foi atropelada. Motorista do carro fugiu sem prestar socorro

A Polícia Militar (PM), divulgou imagens que mostram o momento em que a professora Gabrielle de Souza Carvalho, de 21 anos, foi atropelada em um trecho urbano da BR-369 em Londrina, no norte do Paraná. Veja o vídeo abaixo.

O acidente aconteceu na noite de sábado (22). Gabriele estava em uma motocicleta quando um carro acaba batendo na sua traseira. No vídeo é possível ver que após a colisão, o motorista acaba passando por cima da professora e fugindo sem prestar socorro.

A professora ficou no chão e acabou precisando ser socorrida por populares que estavam próximos ao local. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Gabrielle teve uma fratura na bacia e foi socorrida em estado grave.

Ela alegou que no momento do acidente, não havia percebido que o carro tinha passado por cima do seu corpo, apenas que havia batido na traseira da sua moto. Gabrielle só foi ver que foi atropelada após assistir o vídeo da câmera de segurança.

Segundo a PM, o motorista que fugiu do local, ainda não foi identificado. Ele deve responder por lesão corporal e por fugir do local sem prestar socorro.

