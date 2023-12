Vídeo mostra PM perseguindo motorista embriagado em Rolândia

Um vídeo gravado pela Polícia Militar (PM) mostra o momento que um motorista embriagado é perseguido pelos policiais em Rolândia, no norte do Paraná. A perseguição aconteceu em um trecho da PR-986. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Árvore cai durante temporal e atinge pedestre em Londrina

Pelas imagens é possível ver o motorista do veículo trocando de faixas com o carro de maneira arriscada. Em seguida, o veículo perde o controle e se choca com a mureta que divide as pistas. O motorista parece se chocar uma vez, rodar na pista e em seguida bate novamente contra a mureta, onde o carro acaba parando.

continua após publicidade

De acordo com informações dos policiais, o acompanhamento do condutor foi iniciado após a suspeita de embriaguez ser detectada. Depois a colisão, o homem foi abordado e fez o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez. Além disso, ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, segundo a PM. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Rolândia.

Siga o TNOnline no Google News