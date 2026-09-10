Vídeo mostra perseguição que terminou com capotamento e apreensão de drogas no PR

Condutora de 24 anos tentou escapar em alta velocidade sob chuva, perdeu o controle e foi presa em flagrante por tráfico de drogas





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 270 quilos de maconha e prendeu em flagrante uma jovem de 24 anos, na noite de quarta-feira (9) na BR-277, em Balsa Nova (PR). A apreensão ocorreu após a motorista desobedecer a uma ordem de parada, tentar fugir e acabar sofrendo um capotamento às margens da rodovia.

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A ocorrência teve início por volta das 20h, quando os agentes realizavam patrulhamento no sentido Curitiba e tentaram abordar o veículo. A condutora ignorou a sinalização e iniciou uma fuga em alta velocidade sob chuva intensa. Durante a perseguição, ela realizou ultrapassagens pelo acostamento e diversas manobras perigosas, até perder o controle da direção, sair da pista e colidir violentamente contra os barrancos.

Com a força do impacto, diversos tabletes da droga foram arremessados para fora do automóvel. Ao inspecionar o carro, os policiais constataram que o entorpecente também estava espalhado e lotava o porta-malas, o assoalho e os bancos de passageiros.

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Após recolher toda a carga arremessada na pista, a equipe policial encaminhou a mulher, o veículo e as drogas para a Delegacia da Polícia Civil em Campo Largo (PR), onde a detida responderá pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência.

Caso foi registrado em rodovia na região de Balsa Nova - Foto: Reprodução Caso foi registrado em rodovia na região de Balsa Nova - Foto: Reprodução



