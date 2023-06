Vídeo mostra perseguição cinematográfica pela BR-277 no Paraná; veja

Uma perseguição registrada na BR-277 durou cerca de 38 quilômetros e foi filmada pelos agentes do Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (BPFron). O fato foi registrado na última sexta-feira (23) após o condutor de um carro que transportava cigarros contrabandeados não acatar a ordem de parada das autoridades.

continua após publicidade

A corporação informou que a perseguição começou em Santa Terezinha do Itaipu, no oeste do Paraná, e terminou somente em Medianeira, com a prisão do suspeito.

No registro, é possível ver o veículo, um Ford Verona, transitando em alta velocidade pela rodovia federal. Inclusive, chovia bastante no momento em que o acompanhamento tático foi realizado.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Polícia apreende menor de 14 anos por tráfico e roubo em Arapongas

Para que o suspeito pudesse ser pego, os policiais tiveram que pedir reforços e fechar os acessos às margens da BR-277.

O suspeito consegue entrar em uma das marginais e segue no sentido do centro de Medianeira. Nas ruas da cidade ele fura sinais vermelhos, passa sem parar em cruzamentos que não tinha a preferencial e "fecha" outros veículos.



continua após publicidade

A perseguição termina em uma esquina do centro da cidade, por volta das 13h40, por conta de um certo feito por policiais.

As imagens impressionam. Assista:

Siga o TNOnline no Google News