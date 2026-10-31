Vídeo mostra pancadaria entre jovens e carros danificados no centro de Pato Branco (PR)





Um vídeo registrado na manhã deste sábado (31) mostra em detalhes uma confusão generalizada envolvendo um grupo de jovens na Avenida Tupi, região central de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. As imagens flagram o momento exato da pancadaria, com diversas pessoas trocando agressões físicas em plena via pública. O registro, que atesta o nível de violência do confronto, exibe participantes caídos no asfalto enquanto outros se aproximam para intervir ou alimentar o tumulto, gerando pânico entre pedestres e motoristas que passavam pelo local.

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Além das agressões no meio da rua, o vídeo chama a atenção para o rastro de destruição deixado no entorno. A gravação mostra veículos severamente danificados e uma cena curiosa em que um automóvel aparece inclinado sobre o outro, bem próximo a uma caçamba de entulho. Embora as imagens comprovem a desordem e os prejuízos materiais, ainda não foi esclarecido pelas autoridades se os danos aos carros foram causados diretamente pelos envolvidos na briga ou se trata de um acidente paralelo ocorrido durante o tumulto.

Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Apesar da clareza das imagens quanto à intensidade da confusão, a motivação do confronto segue desconhecida. Até a última atualização desta reportagem, não havia a confirmação exata sobre o número de pessoas envolvidas, a existência de feridos graves ou a atuação da Polícia Militar no controle da ocorrência. Também não foram divulgadas informações oficiais sobre possíveis prisões ou encaminhamentos à delegacia. O caso continua em apuração e a matéria será atualizada assim que novos detalhes forem liberados pelas autoridades competentes.