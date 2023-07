Vídeo mostra ônibus sem freio jogando caminhão para fora da BR-376

Um ônibus de turismo apresentou falhas mecânicas durante a descida da serra, no quilômetro 671,7 sentido sul da BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná, na manhã dessa sexta-feira (21). Uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo transitou pela rodovia sem os freios e empurrou um caminhão para fora da pista.

Assista:

O ônibus transportava 29 jovens de Curitiba para Guaratuba, quando o condutor notou que o veículo apresentava uma falha no sistema de freios. Felizmente, nenhuma tragédia foi registrada, pois o motorista utilizou a área de escape para parar o transporte.

Apenas duas pessoas ficaram feridas na situação e foram encaminhadas para receber atendimento médico. Os ferimentos foram leves.

Veja o momento em que o ônibus adentrou na área de escape:

🙌Mais 29 vidas foram salvas na Área de Escape do km 671,7 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido SC, nesta manhã (21). O condutor do ônibus adentrou 100 metros do dispositivo, após perda no sistema dos freios. @ANTT_oficial



➡️Saiba mais: https://t.co/i6f2UgZI1n pic.twitter.com/25UtbMbInf