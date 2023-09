Vídeo mostra ônibus após tombar e cair em ribanceira no PR

Um vídeo registrado no final da madrugada desta segunda-feira (25), na BR-116, mostra o estado que o ônibus que tombou na altura do km 30, em Campina Grande do Sul, com 53 passageiros a bordo. tnonline continua após publicidade

Um vídeo registrado no final da madrugada desta segunda-feira (25), na BR-116, mostra o estado que o ônibus que tombou na altura do km 30, em Campina Grande do Sul, com 53 passageiros a bordo.

Uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas após o veículo cair em ribanceira na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Das 11 pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros, uma foi hospitalizada em estado grave. O passageiro foi encaminhado ao Hospital Angelina Caron. Já as pessoas com ferimentos leves foram levadas para o Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba.

O ônibus trafegava de São Paulo para Curitiba. Segundo a concessionária Arteris Régis Bittencourt, a pista foi interditada no sentido Curitiba, com registro de quatro quilômetros de fila.

Por volta de 7h20, a rodovia foi parcialmente liberada, com tráfego pela faixa da direita.

