Vídeo mostra mulher sendo baleada após deixar salão, em Mandaguari

O crime foi registrado na tarde dessa sexta-feira (24)

Uma mulher, de 35 anos, foi encaminhada de helicóptero ao hospital após levar quatro tiros logo após deixar um salão de beleza, na tarde dessa sexta-feira (24), em Mandaguari, no norte do Paraná. O atentado foi registrado na Rua Antônio Domingues, no bairro Jardim Esplanada.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi surpreendida na saída do cabeleireiro por um homem que chegou no local em uma picape Fiat Strada. A mulher estava dentro de seu veículo quando foi baleada pelo autor, que fugiu na sequência.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o atentado ocorreu. Através das imagens, é possível perceber que o atirador aguardou a chegada da vítima dentro de seu automóvel.

Assim que notou a aproximação dela, desceu do veículo, foi em direção a ela e efetuou os disparos de arma de fogo.

Assista:

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os tiros atingiram a mão, perna e tórax da vítima, que foi encaminhada em estado grave ao Hospital Metropolitano de Sarandi pelo helicóptero das Operações Aéreas.

O principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-marido da vítima. A Polícia Civil investiga a motivação.

