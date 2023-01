Vídeo mostra motorista sendo ejetado de carro atingido por caminhão

Da Redação

Assim que é ejetado, o homem levanta do asfalto e anda até a calçada

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o motorista de um carro foi ejetado após ter o veículo atingido pelo caminhão desgovernado que bateu em 12 automóveis, neste sábado (14), em Curitiba. O homem foi arremessado pela janela do passageiro, levantou do chão e saiu andando. A reportagem é da Banda B.

As imagens mostram o impacto do caminhão com o carro, que é projetado contra uma placa. Assim que é ejetado, o homem levanta do asfalto e anda até a calçada. (Assista o vídeo abaixo).

O caminhoneiro Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos, foi preso em flagrante depois de percorrer cerca de 130 quilômetros em alta velocidade e com manobras perigosas, de Ponta Grossa até a capital paranaense.

O motorista passou pela BR-376, seguiu até a BR-277 e entrou em Curitiba pelo bairro Mossunguê. Depois disso, fez um trajeto de quase 12 quilômetros pelas Rua Major Heitor Guimarães, Rua General Mario Tourinho, Avenida Presidente Arthur Bernardes, Avenida República Argentina, Avenida Winston Churchill, Rua Pedro Gusso e Rua Desembargador Cid Campelo, até ser abordado na esquina com a Rua Bernardo Meier.

Durante o trajeto, bastante alterado, ele conduziu a carreta em alta velocidade e bateu em vários carros.

Veja:

