Vídeo mostra motociclista passando a mão em mulher no PR

Na última segunda-feira (24), uma câmera de segurança registrou o momento em que uma importunação sexual aconteceu em Curitiba. Um motociclista passou a mão nas nádegas de uma jovem. O caso foi repassado à Polícia Civil (PC).

De acordo com o advogado da vítima, Raphael Nascimento, a mulher estava saindo para o almaço quando o fato aconteceu. “Ela trabalha aqui no bairro Xaxim e estava em horário de almoço. O que me saltou aos olhos foi o que aconteceu em plena luz do dia. Ela nos relatou que ele já estava o seguindo. Por isso, ela apertou o passo, quando chegou em uma rua mais calma ele simplesmente passou com a moto, mais devagar e apertou os glúteos dela”, disse.

“Automaticamente, ela ficou extremamente paralisada, começou a chorar e gritar de desespero, pois vítima de um criminoso sexual. Daí nós apresentamos a notícia-crime hoje, com todas as provas temos agora, para que o delegado de polícia tipifique o crime de importunação sexual, que é um crime contra a liberdade sexual que tem a pena de 1 a 5 anos. Se ele for identificado e tiver outras vítimas, entendemos que é necessário o pedido de prisão preventiva desse criminoso sexual”, continuou.



A jovem ficou traumatizada com o acontecimento. “Ontem mesmo, ela estava extremamente traumatizada. Ela não conseguia ver nenhum homem, nenhum barulho nenhuma moto que ela entrava em desespero. Ontem, ela foi falar isso pra mim e já começou a chorar”, conta Raphael.

O advogado da vítima acredita que a polícia conseguirá encontrar o suspeito. “Nós estamos identificando a placa dele, estamos identificando a moto dele. Sabemos que é um homem alto e não é um entregador de comida. (…) Temos certeza que ele será identificado”, completou.

Com informações; Banda B.