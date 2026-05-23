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TRIPLO HOMICÍDIO

Vídeo mostra momento em que atirador mata casal e sobrinho adolescente em Sarandi; veja

Casal morreu no local e o sobrinho, de 15 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 13:44:33 Editado em 23.05.2026, 14:01:42
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Reprodução/Câmera de Segurança



Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato em que três pessoas da mesma família foram assassinadas a tiros na noite de sexta-feira (22), em um bar localizado em Sarandi, no Norte do Paraná. As vítimas, um casal e um sobrinho adolescente, foram surpreendidas por um atirador que segue foragido. No vídeo registrado pelo circuito de monitoramento, é possível ver o criminoso chegando pela rua e disparando contra as pessoas que estavam sentadas na área externa do estabelecimento, no bairro Jardim Verão. Um dos clientes conseguiu escapar, enquanto o autor dos disparos invade o local rapidamente e, em seguida, foge da cena do crime. Assista ao vídeo no início da matéria.

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A Polícia Militar identificou as vítimas como Rafael Moreira do Amaral, de 37 anos, sua esposa, Jéssica de Jesus Hass, de 32 anos, e o sobrinho do casal, Matheus Souza do Amaral, de 15 anos. De acordo com a corporação, nenhum dos três familiares possuía antecedentes criminais. Uma equipe policial que realizava patrulhamento nas imediações ouviu os estampidos e se dirigiu ao endereço, encontrando as vítimas já caídas na frente do bar. O casal morreu no local antes da chegada do socorro médico. O adolescente chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Universitário de Maringá, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.


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Vídeo mostra momento em que atirador mata casal e sobrinho adolescente em Sarandi; veja
AutorCaso ocorreu nesta sexta-feira (22), no bairro Jardim Verão - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Durante as diligências pela região em busca do suspeito, os policiais militares encontraram um colete balístico, uma pistola e dois carregadores abandonados em uma calçada. A suspeita das autoridades é de que o material tenha sido utilizado pelo atirador durante a execução. Todos os objetos foram apreendidos e serão submetidos a perícia. O caso foi repassado à Polícia Civil, que conduz as investigações para identificar o autor do triplo homicídio e esclarecer a motivação do ataque.

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câmeras de segurança crime em bar investigações POLICIA MILITAR Sarandi triplo homicídio
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