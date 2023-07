Vídeo mostra momento de explosões em silo de cooperativa no PR; veja

Uma câmera de monitoramento gravou o momento em que ocorreram as explosões em um silo de grãos da cooperativa C.Vale, em Palotina (PR). O acidente provocou a morte de oito trabalhadores e deixou outros 11 feridos, sendo 9 em estado grave. Uma pessoa segue desaparecida, segundo nota do governo estadual. Veja abaixo o vídeo

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Sobrevivente de explosão em cooperativa comemora segunda chance: "Nasci de novo"

A série de explosões ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (26). A gravação, feita de uma área residencial, chama atenção para as altas labaredas. Dos oito trabalhadores que morreram, sete eram haitianos e um brasileiro.

continua após publicidade

O Corpo de Bombeiros segue com as buscas e o trabalho de limpeza do local. Os trabalhos estão dedicados à retirada do volume de grãos de milho do silo 3. Essa operação é realizada de maneira intensa e gradual, e contará com apoio de sugadores de grãos.

O governador em exercício Darci Piana visitou o local da explosão nesta quinta-feira (27) ao lado do prefeito de Palotina, Luiz Ernesto de Giacometti, representantes da C. Vale e outras autoridades. Vídeos e fotos divulgados mostram a destruição no local após as explosões.

continua após publicidade





Siga o TNOnline no Google News