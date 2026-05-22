Vídeo mostra momento de acidente que matou mulher e dois filhos no Paraná





Uma câmera de segurança registrou um grave acidente que resultou na morte de uma mulher e de seus dois filhos — uma adolescente e um bebê de um ano e seis meses — na rodovia PR-340, no trecho entre as cidades de Guaraci e Jaguapitã, no Norte do Paraná. As vítimas estavam em um Volkswagen Gol que bateu de frente com um Toyota Yaris. O marido da mulher, que dirigia o veículo da família, sobreviveu à colisão.

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Com o forte impacto da batida frontal, a mãe e os dois filhos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista do Gol sofreu ferimentos, foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado a uma unidade hospitalar. Ele foi o único sobrevivente entre os ocupantes do carro da família.

No Toyota Yaris viajavam duas pessoas. O motorista, de 69 anos, e a passageira que o acompanhava também sofreram ferimentos em decorrência do choque. Ambos receberam atendimento médico inicial no local e foram levados ao Hospital São Rafael, localizado no município de Rolândia. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades de trânsito.

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