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Vídeo mostra momento de acidente que matou mulher e dois filhos no Paraná

Colisão ocorreu entre Guaraci e Jaguapitã; veículo da família bateu de frente contra um Toyota Yaris; ocupantes do outro carro também ficaram feridos

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 09:33:09 Editado em 22.05.2026, 09:53:13
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Uma câmera de segurança registrou um grave acidente que resultou na morte de uma mulher e de seus dois filhos — uma adolescente e um bebê de um ano e seis meses — na rodovia PR-340, no trecho entre as cidades de Guaraci e Jaguapitã, no Norte do Paraná. As vítimas estavam em um Volkswagen Gol que bateu de frente com um Toyota Yaris. O marido da mulher, que dirigia o veículo da família, sobreviveu à colisão.

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-LEIA MAIS: Duas crianças e um adulto morrem em colisão frontal na PR-340

Com o forte impacto da batida frontal, a mãe e os dois filhos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista do Gol sofreu ferimentos, foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado a uma unidade hospitalar. Ele foi o único sobrevivente entre os ocupantes do carro da família.

No Toyota Yaris viajavam duas pessoas. O motorista, de 69 anos, e a passageira que o acompanhava também sofreram ferimentos em decorrência do choque. Ambos receberam atendimento médico inicial no local e foram levados ao Hospital São Rafael, localizado no município de Rolândia. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades de trânsito.

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Vídeo mostra momento de acidente que matou mulher e dois filhos no Paraná
AutorCâmera flagrou momento da grave colisão - Foto: Reprodução
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acidente de transito cuidado nas estradas investigação de acidentes morte em acidente rodovia PR-340 Segurança Viária
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