Vídeo mostra maquete de como será a Ponte de Guaratuba; confira

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou nesta quarta-feira (29) a maquete eletrônica da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Estado. Ela é a versão aperfeiçoada e mais detalhada do projeto que já foi amplamente divulgado desde o lançamento do edital. (Assista baixo)

Essa chamada obra de arte especial vai ter ao todo 1.244 km de extensão. A concepção estaiada (com os cabos) adotada no canal de navegação foi definida após inúmeros estudos sobre o sistema, a fim de integrar a paisagem do meio ambiente e a engenharia.

De acordo com o engenheiro fiscal do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes, o projeto engloba três grandes pontos: modelo ambientalmente correto, redução do custo operacional e de manutenção, e tecnologia superior aos sistemas similares em grandes vãos.

"A estrutura tem um plano central de cabos com duas colunas e sete estais. Com isso haverá aumento no aproveitamento visual tanto durante a travessia como nas praias, uma vez que a Baía de Guaratuba e a Prainha são áreas turísticas do Litoral do Paraná. Por qualquer meio de transporte o usuário poderá durante o trajeto contemplar a paisagem do entorno tanto do lado de dentro da Baía quanto das praias, incluindo a paisagem vegetal do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange", afirma.

Dos pontos favoráveis da proposta apresentada pelo consórcio que está tocando a obra, está a centralização dos cabos estaiados, que ficam suspensos do mastro até o tabuleiro. Fernandes explica que desta forma há um aumento da rigidez e redução da flutuação de tensões, garantindo que a fadiga, a oxidação e a manutenção diminuam com o tempo. "Essa redução se torna positiva para o órgão responsável pela operação, permitindo a destinação de recursos para outras áreas de infraestrutura do Estado", complementa.

Outro fator importante está na tecnologia aplicada, que permite ainda a redução no prazo de execução. "A quantidade de estais, a altura do mastro e outros elementos permitem o uso de tensões maiores nos cabos e, no futuro, ancoragens mais simples para efetuar manutenção", completa Fernandes.

OBRA – Os serviços da nova Ponte Guaratuba-Matinhos e seus acessos estão em andamento desde 27 de outubro, com a instalação do canteiro industrial e do canteiro administrativo, ao lado do ferry boat, na margem de Guaratuba. Essa etapa contempla dispositivos ambientais e de engenharia, que acontecem de forma simultânea, como a supressão vegetal e o manejo de fauna, tarefas que abrem os terrenos para construção dos canteiros.

Também estão em andamento a instalação dos tapumes; a execução dos novos acessos aos portos 1 e 2; e a execução das sondagens mistas e a trado. Os trabalhos estão correndo dentro do prazo para que seja cumprido o cronograma estipulado até a entrega da ponte.

O investimento total na obra é de R$ 386,9 milhões, com prazo de 24 meses para a execução. A estrutura terá quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

Assista o vídeo completo da maquete 3D da Ponte de Guaratuba:

